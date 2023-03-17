İSTANBUL / EKONOMİ

ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar piyasalarda risk iştahını güçlendirse de ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz artırım beklentilerinin gerilemesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Aynı zamanda Credit Suisse hisselerinin dün yüzde 40 yükselişten sonra, bugün yeniden düşüşe yönelerek yüzde 10’un üzerinde değer kaybetmesi, küresel resesyon endişelerini artırdı ve altında ‘güvenli liman’ etkisini çalıştırdı. Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 1964 dolara kadar tırmanarak, 19 Nisan 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve böylelikle 11 ayın zirvesine ulaştı.

Ons altın ile ters korelasyon içerisinde olan ABD'de 10 yıllık tahvil faizi 13,00 baz puan düşerek yüzde 3,453 seviyesine geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,942 seviyesine kadar düştü. Dolar endeksi ise, şu dakikalarda yüzde 0,32 düşüşle 104,08 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1910 dolar destek, 1960 dolar direnç konumunda bulunuyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Gram altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle 1200 lirayı gördü ve tarihi rekorunu tazeledi.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 18:00 itibarıyla yüzde 2,25 oranında yükselişle 1198 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1974 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 126 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.172 liradan tamamlamıştı.