Gram altında tarihi rekor

İSTANBUL / EKONOMİ

Gram altın fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Sabah saatlerinde ons altın fiyatında ve dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın tarihi zirvesini 1234 liraya taşıdı.

Ons altın fiyatı ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, gün içerisinde en düşük 1215 lirayı görürken; saat 10:29 itibarıyla yüzde 0,16 oranında düşüşle 1217 lirada işlem görüyor.

Ons altın, haftanın son işlem gününde 1994 dolara kadar yükselirken, dolar ise 19,27 TL'nin üzerini test etti.

Ons altın, ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi sonrası 'güvenli liman' etkisiyle pazartesi günü 2009 dolara kadar yükselerek 1 yılın yüksek seviyesini görmüş; ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü açıklanan faiz kararı sonrası yaptığı basın toplantısındaki 'güvercin' açıklamalarıyla doların güç kaybetmesiyle beraber yükselmişti. Dolar ve ABD tahvil faizleri ile ters korelasyon içerisinde olan sarı maden, dün 2003 dolara kadar değer kazanmıştı.

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.