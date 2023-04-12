Gram altında tüm zamanların rekoru

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD mart ayı enflasyonu, yıllık bazda yüzde 5,0 oranında gerçekleşerek ekonomistlerin beklentisi altında geldi. Ülkenin enflasyonu, aylık bazda beklentilerin altında yüzde 0,1 olarak yükseldi. ABD'de yıllık çekirdek enflasyon verileri ise, beklentiye paralel olarak geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) faizi vadeli kontratları mayıs ayında Fed'in bir faiz artışına yüzde 60 olasılık veriyor. Enflasyon verisi öncesi olasılık yüzde 73 oranındaydı.

Beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası altının ons fiyatı, ilk tepki olarak 2028 dolara kadar yükseldi. Ons altın, saat 16:16 itibarıyla yüzde 0,83 oranında yükselişle 2020 dolarda işlem görüyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1990 dolar destek, 2040 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.

Gram altında tarihi rekor

Ons altının fiyatı ve dolar/TL’nin değerine göre hesaplanan gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, tarihi zirvesini 1259 liraya yükseltirken; şu dakikalarda yüzde 0,94 oranında yükselişle 1254 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2117 lira, Cumhuriyet altını 8702 liradan satılıyor.

Dolar, bugün 19,32 TL’ye kadar yükselirken; şu sıralarda 19,31 TL’de hareket ediyor.