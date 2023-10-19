Gram altında tüm zamanların zirvesi

İSTANBUL / EKONOMİ

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmanın büyümesine ve bölgeye yayılmasına ilişkin endişeler yükselirken, yatırımcıların 'güvenli liman'lara yönelimi sürüyor. Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde 1962 dolara kadar yükselerek 2,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, bugün de primli seyrine devam ediyor. 1953 dolara kadar tırmanırken sarı maden; saat 10.28 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 1950 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1970 ve 1990 dolar direnç, 1940 ve 1920 dolar destek konumunda bulunuyor.

Gram altında tarihi rekor

Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan altının gram fiyatında yükseliş sürüyor. Gram altın, 1787 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu yenilerken, ons altın ve dolar/TL'nin primli seyrinden destek buluyor. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,35 artışla 1757 lirada alıcı buluyor.

Powell'ın konuşması kritik olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugün Türkiye saati ile 19.00'da New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Powell'ın konuşmasında para politikasında izlenecek yol haritasına ilişkin mesajlar takip edilecek. Yapılacak açıklamalarla piyasalarda volatililenin artması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakacağının tahmin edildiğini ancak sonraki iki toplantıya ilişkin faiz artışı beklentilerinin güçlendiğini söyledi.