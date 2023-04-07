Gram altında yatay seyir
Altının ons fiyatında, uluslararası piyasaların resmi tatiller sebebiyle kapalı olmasıyla bugün işlem gerçekleşmiyor. Gram altın fiyatı ise, dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilikle yön bulmaya çalışıyor.
ABD'nin iş gücü piyasasındaki yavaşlama işaretleri güçlenirken, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verileri piyasalar açısından kritik olacak. Bugün, Londra ve New York borsasının kapalı olması nedeniyle altının onsunda işlem gerçekleşmiyor.
Artan belirsizliklerin tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklemeyi sürdürdüğünü kaydeden analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini 6. güne taşıyarak dün 12 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,31 seviyesinden kapandığını bildirdi.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini kaydetti.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,66 düşüşle 2007 dolardan günü tamamlamıştı. Ons altın fiyatında teknik açıdan, 1990 dolar destek, 2040 dolar direnç konumunda bulunuyor.
Gram altında yatay seyir
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 12:34 itibarıyla yüzde 0,09 oranında yükselişle 1243 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2040 lira, Cumhuriyet altını da 8250 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,58 azalışla 1243 liradan tamamlamıştı.