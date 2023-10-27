Gram altından rekor serisi sürüyor

Altının gram fiyatında 1800 lira üzerine yerleşme çabaları devam ediyor. Gram altın haftanın son işlem gününde, dolar/TL ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle rekor seviyesini yenileyerek, 1826 liraya çekti. Türkiye piyasalarının kapanış saati oan 17.30 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 1795 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 100 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 artışla 1.797 liradan tamamlamıştı.

Ons altın primli

Altının ons fiyatı, yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle değer kazanmaya devam ediyor. Sarı maden bugünkü işlemlerde en yüksek 1990 doları görürken, şu dakikalarda ise yüzde 0,18 kayıpla 1981 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1960 ve 1940 puanın destek konumunda bulunuyor.

ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleri güçlü kalmaya devam ederken, İsrail-Filistin çatışmalarının daha geniş bölgelere yayılabileceği ihtimali altının ons fiyatını destekliyor.