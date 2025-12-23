Gram altından yeni rekor! İşte 23 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın sabah saatlerinde 6.191 TL’ye, ons altın ise 4.497 dolara yükselerek tarihi zirvelerini gördü.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte güvenli liman arayışı güçlenirken, Fed’in daha güvercin bir politika izleyeceğine yönelik beklentiler altın tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor ve fiyatları destekliyor.

Piyasalarda 2026’ya ilişkin öngörüler tartışılırken, JP Morgan gelecek yıl için ons altına 5.055 dolar seviyesinde bir hedef fiyat açıkladı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Aralık 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.176,56 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.151,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.296,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.778,55 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.405,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 99.751,43 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.486,98 dolar