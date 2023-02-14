Güçlü veri doları yükseltir, altını düşürür

HİLAL SARI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasını etkileyecek ABD ocak ayı enflasyon verisine odaklanmış durumda. Bugün açıklanacak ABD Ocak TÜFE’nin olası bir sürpriz yapması, uzmanlara göre doları güçlendirebilir. Reuters ekonomistleri ABD’de tüketici fiyatlarının ocakta önceki aya göre yüzde 0,4 artmasını, çekirdek TÜFE’nin de yine yüzde 0,4’lük bir artış kaydetmesini bekliyor. Bu da aralıkta yüzde 6,5 ile Ekim 2021’den bu yana en düşük düzeye gerileyen enflasyonun yüzde 6,2’ye gerilemesi anlamına geliyor.

Ancak beklentiler son günlerde enflasyonun sürpriz yapabileceği yönünde değişmeye başladı. Deutsche Bank stratejisti Jim Reid, dün sabah yayımladığı müşteri notunda 2022 yılının son aylarındaki enflasyonun düşüş eğilimine girdiği beklentilerinin “son 10 gün içinde” zayıfladığına dikkat çekiyor: “Önce ABD tarım dışı istihdam verisi hizmet enflasyonunun beklenenden daha uzun süre güçlü kalacağına işaret etti. Sonra bir çok şahin merkez bankası yetkilisinin piyasaların verileri görmezden geldiği ancak yavaş yavaş uyandığını söylediğini gördük.” Singapur merkezli banka OCBC, ABD enflasyonun düşüşünde görülecek bir yavaşlamanın doları destekleyeceği görüşünde.

Güçlü veri pariteyi 1,05’e çekebilir

ING Bank da ABD’den gelecek verinin beklentilerin üzerinde gelmesinin doları güçlendirerek, euro/ dolar paritesinde 1,05 düzeylerine çekilme görülebileceğini belirtiyor. ABD’li finans kuruluşu Westpac de ortalama beklentinin üzerinde bir TÜFE verisinin “kaydadeğer bir dolar hareketi” getirebileceğini söylüyor. Paritenin yılın ikinci çeyreğinde tekrar yükseleceğini öngören kuruluşlar da var. Deutsche Bank euro/dolar paritesinin 2. çeyrekte 1,10 düzeyine yükselmesini bekliyor. Euro/dolar paritesi Avrupa Komisyonu’nun büyüme öngörülerini yüzde 03’ten yüzde 0,8’e yukarı yönlü revize etmesiyle birlikte dün TSİ 15:55 itibariyle hafif yükselerek 1,069 düzeyine kadar çıkmıştı.

Dolar endeksi sadece şubatta %4 yükseldi

Dolar endeksi güçlü istihdam verisi sonrası şubat ayında gördüğü 100 düzeylerinden tekrar yüzde 4’e yakın yükselişle 104’e yaklaşmış durumda. TSİ 15:34 itibariyle endeks 103,5 düzeyinden işlem gördü.

Enflasyon inatçı çıkarsa altında düşüş beklenir

Altın fiyatları ise dolardaki güçlenişe bağlı olarak haftaya düşüşle başladı. Spot altın TSİ 15:27 itibariyle yüzde 0,2’ye yakın düşüşle 1.853 dolara kadar geriledi. ABD’den gelecek enflasyon verisinin güçlü gelmesi durumunda uzmanlara göre altın fiyatlarında yeni gerilemeler görülebilir. Ancak Exinity baş piyasa analisti Han Tan, enflasyonun daha hızlı bir düşüşe işaret etmesi durumunda Fed’in faiz artışlarını durdurması mümkün ve 2 bin dolar seviyelerine tırmanış gelebilir.

“Fiziksel altına talep zayıflıyor”

Avusturya merkezli yatırım bankası ANZ ise bir müşteri notunda Hindistan ve Çin’de fiziksel altına yönelik talebin yumuşamakta olduğunu aktarıyor. Merkez bankalarının alımlarının güçlü seyrini korusa da rekor düzeylerden gerileyebileceğini belirtiyor.

Petrolde yükseliş seyri de ABD TÜFE ile sekteye uğrayabilir

Rusya geçtiğimiz hafta petrol üretimini mart ayında 500 bin varil düşüreceğini duyurmasına rağmen, petrol fiyatları da doların güçlenebileceği beklentisiyle haftaya düşüşle başlayan emtialar arasında. Brent petrol cuma günü yüzde 2’nin üzerinde yükseldikten sonra pazartesi yüzde 0,2’nin üzerinde düşüşle 85,10 dolara kadar geriledi. WTI petrolde de tekrar 78,45 dolar düzeyi görüldü. Petrol fiyatları geçen hafta hem Çin’in açılması hem de Rusya’nın kesintisi ile toplamda yüzde 8’in üzerinde yükselmişti. Ancak ABD TÜFE verisi petrolde de seyri değiştirebilir. OANDA kıdemli analisti Edward Moya “Enerji traderlarının beklentisi bir dönüme işaret edebilecek enflasyon raporunun Fed’in daha agresif sıkılaşması ihtimalini güçlendirmesi ve bu durum ham petrol fiyatlarını yavaşlatıyor” değerlendirmesini yapıyor.

1,853

DOLAR/ONS ALTIN (PAZARTESİ)

103,96

DOLAR ENDEKSİ (PAZARTESİ)