Gümrük vergisi gerilimi arttı: New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,68 azalarak 37.387,91 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 4.965,28 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 15.295,44 puana yükseldi.

ABD'nin 86 ülkeye yönelik karşılıklı tarifeleri gece yarısında yürürlüğe girerken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'nin gümrük vergilerine misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük tarifeyi geri çekmemesi halinde bu ülkeyi ek yüzde 50 tarife uygulamakla tehdit etmişti.

Çin'in geri adım atmaması sonrasında ABD'nin Çin'e yönelik tarife oranı, toplamda yüzde 104'e çıktı.

ABD ile tırmanan ticaret geriliminin ardından Çin Maliye Bakanlığı da ABD'den ithal ürünlere uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselteceğini bildirdi.

Çin'in misilleme adımı sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Trump, "Şirketinizi, Apple ve diğer pek çok şirketin rekor sayılarda yaptığı gibi ABD'ye taşımak için harika bir zaman." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ürünlerine "sıfır" tarife uygulanacağını ve onay süreçlerinin hızlı olacağını kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin'in ABD'den ithal ürünlere vergiyi yüzde 84'e yükseltme kararının Pekin yönetiminin "kaybı" olacağını savundu.

Çin hisselerini ABD borsasından kaldırmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin soruya yanıt olarak Bessent, "Bence her şey masada." dedi.

Bessent, diğer ülkelerin misilleme yapmamaları gerektiğini belirterek, eğer misilleme ile karşılaşmazlarsa açıkladıkları tarife oranlarının tavan olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,52'ye kadar çıkarken, daha sonra yüzde 4,38 seviyesinde dengelendi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürme olasılığı ise yüzde 46'ya yükseldi.

Ayrıca, Trump'ın yakında ilaçlara yönelik yüksek tarife açıklayacağını belirtmesi sonrasında ilaç hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, Pfizer, Abbvie, Merck ve Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 3 civarında değer kaybetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranını değiştirmenin önündeki engelin tarifeler nedeniyle arttığına işaret ederek, "Tarifelerinin yakın vadeli enflasyonu artırma olasılığı göz önüne alındığında, zayıflayan bir ekonomi ve potansiyel olarak artan işsizlik karşısında bile faiz oranlarını düşürme çıtası daha yüksek." ifadesini kullandı.