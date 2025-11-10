Gümüş fiyatları haftaya güçlü başladı

Piyasalar, Aralık ayında Fed'in faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatlarken, ABD ekonomisindeki zayıflık sinyalleri de değerli metallere olan ilgiyi artırıyor.

Spot piyasa da ons gümüş %3,5'e varan artışla 50,21 doları gördüğü bugün, şu sıralarda yüzde 2,95 artışla 49,83 dolarda.

Saxo Bank analistleri, "Bu yıl gümüşte yüksek oynaklık sıkça görüldü, ancak güçlü talep, fiziksel piyasadaki arz sıkışıklığı ve spekülatif pozisyonların yeniden inşası, orta vadeli yükseliş trendini desteklemeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Analistler ayrıca, tahvil piyasalarının artık iyimserlikten çok rahatsızlığı fiyatladığını ve zayıf verilerin devam etmesi durumunda Fed’in daha güvercin bir tutum sergilemesinin muhtemel olduğunu belirtti.