Gundlach, ABD borç yeniden yapılandırmasına karşı pozisyon aldı

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, ABD hükümetinin olası bir resesyon karşısında borcunu yeniden yapılandırabileceği senaryosuna karşı bazı fonlarını yeniden konumlandırdı. Gundlach, bu kapsamda bazı portföylerdeki yüksek kuponlu Hazine tahvillerini aynı vadeye sahip en düşük kuponlu olanlarla değiştirdi.

Bloomberg Television'a verdiği röportajda Gundlach, ABD hükümetinin şiddetli bir yavaşlama döneminde faiz ödemelerini azaltmak amacıyla tüm mevcut borçların kuponlarını tek taraflı olarak düşürebileceğini öne sürdü. Bunu "borcu ertelemenin nihai yolu" olarak nitelendirdi.

Gundlach'ın verdiği örnekte hükümet, tahvillerin vadesini değiştirmeksizin kuponları yüzde 4'ten yüzde 1'e indirebilir. Kamuya açık ABD borcu yaklaşık 31 trilyon dolara ulaşmış olup ekonominin yıllık çıktısının üzerine çıktı.

Bununla birlikte, beş yıllık kredi temerrüt swap fiyatlamalarına göre böyle bir olayın gerçekleşme olasılığı yüzde 1'in altında seyrediyor. Neredeyse 100 milyar dolar sabit getirili varlık yöneten DoubleLine'ın CEO'su bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin yüzde 30'un bile altında olduğunu kabul etti.