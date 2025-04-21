Güney Kore Borsası gelişmiş piyasa statüsüne göz kırpıyor

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu başkan yardımcısı Kim So-young, ülkenin borsasının yakın gelecekte önemli bir gelişmiş piyasa endeksine dahil edilme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Kim So-young, "Bu sefer olmasa bile yakında dahil edilme olasılığını çok yüksek görüyoruz" dedi.

Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinin borsası, gelişmiş ekonomi statüsünü gösteren diğer pek çok ölçütüne rağmen, küresel endeks sağlayıcısı Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından şu anda gelişmekte olan bir piyasa olarak sınıflandırılıyor.

Geçtiğimiz ay Güney Kore, yabancı yatırımcılar ve MSCI tarafından piyasaya erişimi engelleyen önemli bir faktör olarak gösterilen hisse senetlerinin açığa satışına yönelik piyasa genelindeki yasağı beş yıl sonra ilk kez kaldırdı.

Kim, "MSCI tarafından gündeme getirilen sorunların %90'ından fazlası çözüldü" dedi.