Güney Kore ve Japonya endeksleri rekor tazeledi

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesinin ardından üretici enflasyonu verilerinin de beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim sürecine yönelik öngörüleri güçlendirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk iştahının yükselmesinde etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ediyor.

ABD'deki yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki yükselişin Asya ülkelerine de taşınmasıyla bölgedeki yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 4,1, Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 3,1, yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 3, fiber optik teknoloji alanında faaliyet gösteren Fujikura'nin hisseleri de yüzde 2,8 ve Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 1 artışla kapandı.

Güney Kore tarafında da benzer bir görünüm dikkati çekti. Yarı iletken imalatçısı SK Hynix'in hisseleri yüzde 1,6, Hanmi Semiconductor'un hisseleri yüzde 1,4 yükselişle alıcı buluyor.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin üretici enflasyonu aylık yüzde 2,7 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık yüzde 0,2 ile öngörülerin üzerinde azaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artışla 44.422 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselişle 3.344,20 puandan kapandı. Nikkei 225 ve Kospi endeksi kapanış rekorlarını tazeledi.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 kazançla 3.866 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 26.150 puanda bulunuyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 81.450 puandan işlem görüyor.