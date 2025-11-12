Güvenli liman görülen İsviçre frangı iki haftanın zirvesini gördü

İsviçre frangı, ABD ile İsviçre arasında yakında imzalanabileceği belirtilen ticaret anlaşmasına dair beklentilerle Euro karşısında iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İsviçre mallarına uygulanan gümrük vergilerini düşürmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Haberlere göre, mevcutta yüzde 39 olan tarife oranı olası bir anlaşma kapsamında yüzde 15’e indirilebilir ve anlaşma bu hafta içinde imzalanabilir.

Altın fiyatlarındaki artış da İsviçre frangına destek sağladı. İsviçre’nin büyük bir altın rafinerisi merkezi olması nedeniyle, altındaki yükseliş frangı güçlendirdi. Bu yükseliş, zayıf ABD ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından, Fed’in gelecek ay faiz indirimi yapabileceğine dair artan beklentilerle bağlantılı.

Euro, İsviçre frangı karşısında 0,9248 seviyesine kadar geriledi.