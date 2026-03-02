Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte: İşte 2 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmaların piyasalarda dalgalanmaya yol açması ve yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle yükselişe geçti.

Spot piyasada külçe altın, sabahın erken saatlerindeki işlemlerde ons başına yaklaşık 5.390 dolara ulaşarak yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 2 Mart 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.581,77 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 13.291,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 26.566,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 51.215,43 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.881,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 128.431,34 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.357,81 dolar