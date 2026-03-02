  1. Ekonomim
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte: İşte 2 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 2 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmaların piyasalarda dalgalanmaya yol açması ve yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle yükselişe geçti.

Spot piyasada külçe altın, sabahın erken saatlerindeki işlemlerde ons başına yaklaşık 5.390 dolara ulaşarak yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 2 Mart 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.581,77 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 13.291,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 26.566,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 51.215,43 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.881,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 128.431,34 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.357,81 dolar

