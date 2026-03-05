  1. Ekonomim
Güvenli limana talep artıyor: İşte 5 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın güne 7.335 TL seviyesinden başlarken, ons altın 5.185 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Orta Doğu’daki çatışmaların yayılma ihtimali ve doların değer kaybetmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş gözlendi.

Salı günü yaşanan sert gerilemenin ardından altın piyasasında toparlanma çabası dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Mart 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.331,19 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.360,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.705,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.923,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.177,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 122.684,64 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.184,32 dolar

