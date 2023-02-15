Hacimsiz piyasada 19 TL'nin üzerini gören dolar yatay seyrediyor

Dolar Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte, uluslararası piyasalarda düşük hacimli işlemlerde 19,1290 TL seviyesine kadar yükselirken, Türkiye piyasaları açıldığında 18,8395 TL seviyesinde hareket etti. Dolar, gün içerisinde en düşük 18,8000 TL’ye kadar gerilerken, saat 12:12 itibarıyla yüzde 0,08 oranında yükselişle 18,8487 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde ise 18,84 TL seviyesinde bulunuyordu.

Euro da gün içerisinde en yüksek 20,5344 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,2232 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,8164 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,34 oranında düşüşle 103,52 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0728 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,13 seviyesinde bulunuyor.