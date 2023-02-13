Haftanın en kritik verisi yarın açıklanacak: Piyasalarda olası senaryolar

Şenay ZEREN

Küresel piyasaların gözü yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisinde olacak. Kritik verinin yön belirleyici olması bekleniyor. Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), izleyeceği faiz politikasına yönelik karar verirken baktığı öncelikli veriler arasında bulunurken; Fed, enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti.

ABD ocak ayı enflasyonu Türkiye saatine göre yarın 16:30’da açıklanacak. Ekonomistlerin beklentisi manşet enflasyonun yıllık bazda, yüzde 6,2 seviyesine gerilemesi yönünde. Ülkenin enflasyonu, aralık ayında beklentilere paralel olarak yüzde 6,5’e çekilmişti. Böylelikle, son 14 ayın en düşük seviyesi görülmüştü.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon verisi, manşet enflasyona göre daha önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Çünkü çekirdek enflasyon bize, fiyat artış hızının ilerleyen süreçte nasıl olabileceğine ilişkin ipuçları veriyor. Manşet enflasyonun yanında, çekirdek enflasyondaki artış hızı da piyasalar açısından oldukça kritik olacak.

Güçlü veri Fed’in elini rahatlattı

Önceki hafta cuma günü açıklanan ve beklentilerden oldukça güçlü gelen ABD ocak ayı tarım dışı istihdam verisi Fed’in faiz artırımında elini rahatlattı. Piyasa beklentisi 185 bin kişi olması yönündeyken; veri 517 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed’in faiz artırımlarında agresifleşebileceği beklentisi yükseldi. Fed yetkililerinden gelen açıklamalarında ‘şahin’ tonun sertleşmesi de dikkat çekti. Fed'in baz senaryo olarak faizleri yüzde 5,00 - 5,25 bandının üzerine çıkarabileceği beklentileri kuvvetlendi.

Fed’den mart ayı toplantısında 25 baz puan faiz artışına gidebileceğine kesin gözüyle bakılırken; tarım dışı istihdam verisi sonrası 50 baz puanlık faiz artırımı da fiyatlamalara girdi.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Piyasalarda olası tepkiler

ABD enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi halinde daha önceden fiyatlandığı için, piyasalarda sert hareketler beklenmiyor.

Ancak ABD tarafından gelecek verinin sürpriz yapması halinde, piyasalarda oynaklıklar yaşanabilir. ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle, küresel borsa endekslerinde risk iştahının artması ve doların güç kaybetmesi ve değerli metallerde yükseliş eğilimi görülebilir. Beklentilerin üzerinde gelebilecek veri ile birlikte, doların dünyada güçlenmesi, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve ters korelasyon etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarının baskı altına girmesi beklenebilir.

ABD enflasyonu sürpriz yapabilir

Yusuf Kavak – Galata Menkul Araştırma Müdürü

ABD’de yarın açıklanacak olan ocak ayı TÜFE rakamlarına dair beklentileri incelediğimizde; manşet tarafta aylık artışın yüzde 0,5 oranında olması ve senelik verinin yüzde 6,5’ten yüzde 6,2’ye gerilemesi beklenmekte. Gıda ve Enerji fiyatlarının dahil edilmediği Çekirdek TÜFE’de ise; aylık veride yüzde 0,4 oranında artış olması ve senelik verinin yüzde 5,7’den yüzde 5,5’e gerilemesi beklenmekte.

Diğer yandan, petrol fiyatları ocak ayını çok sınırlı bir düşüşle kapattı. Buna karşın; benzin ve bazı türev ürünlerin fiyatlamalarında farklılıklar olabiliyor. Keza, Çin’in COVID tedbirlerini terk etmesi ile bazı emtia gruplarında yaşanan ‘talep artışı beklentileri’ kaynaklı fiyat artışları da; enflasyon rakamları üzerinde bir miktar yukarı yönlü sürpriz yaşanması olasılığını ortaya çıkarıyor.

Piyasalar nasıl tepki verir?

Enflasyon oranlarına ilişkin olasılıkların, piyasalar üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarına değinecek olursak;

• 0,1 gibi beklentilerin sınırlı üzerinde enflasyon rakamları görecek olursak; aslında fiyatlamalar üzerinde çok fazla etki beklememekle birlikte, işin psikolojik boyutunda “acaba enflasyon oranlarındaki düşüşler sona mı erdi” soruları gündeme gelebilir ve risk iştahı baskı altında kalabilir.

• Beklentilerin 0,2 veya daha fazla yukarısında rakamlar görürsek; Fed’in faiz artırımlarının piyasa beklentisinin yukarısına çıkacağı öngörüsü ile direkt dolar varlıklarının hızla güçlenmesi ve risk iştahının baskı altında kalması beklenebilir.

• 0,1 gibi beklentilerin sınırlı altındaki rakamlar ise; karmaşık fiyatlamalara neden olabilir. Bir yandan; enflasyon oranlarındaki düşüş risk iştahı açısından pozitif karşılanabilecekken, diğer yandan; enflasyon oranlarındaki düşüşün yavaşlamasının ‘acaba enflasyon oranlarındaki düşüşler sona mı eriyor’ şeklindeki soruları tetiklemesi ile risk iştahı baskı altında kalabilir.

• 0,2 veya daha fazla beklentilerin altında gelen rakamlar ise; enflasyon oranlarındaki düşüşün devam etmesinin, Fed’i daha erken bir dönemde faiz artırımlarını durdurmaya itebileceği beklentisi ile risk iştahına olumlu yansıyabilir.