Haftanın en önemli günü cuma! İşte beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yoğunlaşan bilanço dönemi yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının endişe edildiği kadar şiddetli olmaması küresel piyasalarda risk algısını azalttı.

ABD'de ağırlıklı olarak beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıkları ekonomik aktivitenin canlı kalmaya devam ettiğini gösterirken, bu durum enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) hedeflediği seviyeye gelmesinin zaman alabileceği ihtimalini de öne çıkarıyor.

Analistler, ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini kaydederek, Fed'in gevşeme hızının gelecek dönemde güçlü ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceğini söyledi.

ABD istihdam ve büyüme verileri önemli olacak

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

ECB'nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Washington'da düzenlenen Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantısında yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi’nde enflasyonunun önümüzdeki yıl ECB’nin yüzde 2'lik hedefine ulaşma yolunda olduğunu belirterek, bunun yanında ücret baskılarından kaynaklanan risklerin sürdüğünü vurguladı.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu kredi notunun Aa2 olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralıktaki toplantıda 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de fiyatlamalara dahil olduğu görülüyor.

Japonya'da siyasi belirsizlik

Japonya’da Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Komeito, parlamentoda çoğunluğu elde edememesinin ardından yen dolar karşısında üç ayın en düşük seviyelerine gerilerken bu durum, siyasi belirsizliğin merkez bankasının faiz artırım politikasını etkileyeceği yönündeki endişeleri öne çıkardı.

Ülkenin ihracata dayalı ekonomisine fayda sağlayan zayıf yen, ihracat yapan şirketlerin hisselerini ise olumlu etkiledi.

Japon yeninin dolar karşısındaki zayıflığından dolayı Japonya'daki faiz oranları ABD ve diğer büyük ekonomilere kıyasla oldukça düşük seviye kalıyor. Analistler, bu durumun yakın gelecekte de önemli ölçüde değişmesinin pek olası görünmediğini belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın perşembe günü sona erecek toplantısında politika faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasaya daha fazla likidite enjekte etmek ve bankacılık sistemindeki kredi akışını desteklemek amacıyla yeni bir kredi aracı başlattı.

Bankanın açıklamasında, bankacılık sisteminde makul miktarda likidite sağlamak ve merkez bankasının politika araç setini daha da zenginleştirmek amacıyla açık piyasa doğrudan ters repo operasyonları tesisinin etkinleştirdiği belirtildi.

Yurt içinde gözler S&P’de

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.

Piyasalar, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen S&P’nin Türkiye değerlendirmesini yakından takip edecek. Ekonomistlerin genel beklentisi kredi kuruluşunun Türkiye’nin kredi notunu artırması yönünde.