Haftanın önemli gündemi: Nvidia bilançosu

Yatırımcıların bu hafta en önemli gündemlerinden biri Nvidia'nın çeyrek dönem karı olacak.

Nvidia bilançosu haftanın önemli gündemi olacak. 4,62 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketleri listesinin başında yer alan Nvidia, çarşamba günü Wall Street kapanışı sonrasında bilanço açıklayacak. Piyasa şirketin 1,52 dolar hisse başına düzeltilmiş kar, 65,55 milyar dolar gelir açıklayacağını tahmin ediyor.

Nvidia bilançosu şirketin kendi hisseleri ile birlikte birçok teknoloji şirketinin de hisselerinde hareket yaratabiliyor.

