Haftanın Stratejisi: Borsa, dolar, altın... Jeopolitik risk piyasayı nasıl etkiler? İşte senaryolar
Yeni hafta, İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyonla başlarken; artan jeopolitik riske ilişkin haber akışları yakından takip edilecek. 'Haftanın Stratejisi' programında Ekonomist Serdar Pazı, jeopolitik riskin piyasa üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi ve senaryolarını açıkladı.
'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Ekonomist Serdar Pazı oldu. Hamas'ın askeri kanadının, cumartesi sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatmasıyla bölgede gerilim yeniden yükselirken; İsrail 'savaş hali' ilan etti. Yeni haftada yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimin baskısı gözlenirken; Serdar Pazı beklentilerini açıkladı.
Ekonomist Pazı, Borsa İstanbul'da ana trendin bozulmasını beklemediğini söylerken; dolar/TL'de sert yükselişler öngörmediğini kaydetti ve kurda yıl sonu tahminini açıkladı. Pazı, altın fiyatlarında 'güvenli liman' etkisini de değerlendirdi.
Ekonomist Serdar Pazı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), para politikasına yönelik sorumuzu da yanıtlarken, yatırımcılara porföy sepeti önerisinde de bulundu.