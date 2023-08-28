Haftanın Stratejisi: Borsa, dolar, TL mevduat, KKM! Altının hikayesi 2024'te başlayacak

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy oldu. Murat Özsoy ile, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımını değerlendirirken; Özsoy bu sürpriz artırımın yurt içi piyasa, TL mevduat ve KKM üzerindeki etkilerini yorumladı.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Özsoy, dolar kuruyla ilgili beklentilerini ve borsanın yönü için öngörülerini de anlattı. Özsoy, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Gram altının hikayesi 2024'te başlayacak" şeklinde altını çizdi.