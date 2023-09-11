Haftanın Stratejisi: Borsada 12 bin hedefi! Yatırım sepetinizde neler bulunmalı?
Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Dükkancık, Borsa İstanbul için yıl sonu ve 12 aylık hedefini açıklarken, özellikle kısa vade için yatırım sepetinde neler bulunması gerektiğini değerlendirdi.
'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık oldu. Orta Vadeli Program'ın açıklanması ve Fitch'in Türkiye'nin not görünümünü yükseltmesinin ardından yabancı yatırımcı girişi hızlanabilir mi? Borsada yıl sonu ve 12 ay sonra hangi seviyeler görülebilir? Haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyonunda sürpriz veri gelebilir mi? Yatırımcı sepetinde neler bulundurmalı? Hepsini ve fazlasını Volkan Dükkancık ile konuştuk.