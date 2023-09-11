Haftanın Stratejisi: Borsada 12 bin hedefi! Yatırım sepetinizde neler bulunmalı?

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık oldu. Orta Vadeli Program'ın açıklanması ve Fitch'in Türkiye'nin not görünümünü yükseltmesinin ardından yabancı yatırımcı girişi hızlanabilir mi? Borsada yıl sonu ve 12 ay sonra hangi seviyeler görülebilir? Haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyonunda sürpriz veri gelebilir mi? Yatırımcı sepetinde neler bulundurmalı? Hepsini ve fazlasını Volkan Dükkancık ile konuştuk.