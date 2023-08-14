Haftanın Stratejisi: Borsada yıl sonu hangi seviyeler görülebilir?

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı oldu. Karayazıcı ile, geçen hafta açıklanan ve kritik önemde olan ABD enflasyonu sonrası piyasa fiyatlamalarını konuşurken; yeni haftanın yoğun veri takvimini değerlendirdik. Öne çıkan veri gündeminde ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları ve Euro Bölgesi enflasyonu yer alırken, Karayazıcı olası piyasa tepkilerini analiz etti.

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı, soluksuz yükselen Borsa İstanbul'da beklentilerini açıklarken, yıl sonu görülmesini beklediği seviyeleri de belirtti. Ayrıca, ons altın fiyatlarındaki öngörüsünün 10-12 ay içerisinde 2200 dolar seviyeleri olduğunu öngördü.