Halka arz endeksinde %65’lik çöküş: BIST’te 11 bin riski ve güven bunalımı

Borsa İstanbul’da yaşanan sert satış dalgası ve piyasayı saran belirsizlik iklimine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Dr. Nuri Sevgen, borsadaki kan kaybının olağanüstü boyutlara ulaştığını ifade etti. 16 Eylül’den bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede halka arz endeksinin %65’e yakın değer kaybettiğine dikkat çeken Dr. Sevgen, BIST 100 endeksi çıkarıldığında geriye kalan tüm şirketlerin yer aldığı endekste ise %50 civarında düşüş yaşandığını dile getirdi. BIST 100 endeksindeki gerilemenin ise yaklaşık %30 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Dr. Sevgen; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in görevden ayrılmasına ilişkin haberlerin piyasadaki belirsizlik algısını artırarak satışları hızlandırdığını kaydetti.

Küresel piyasalar ve dış faktörlerin basıncı

İçerideki belirsizliklerin yanı sıra dış piyasalarda da tablonun olumsuz seyrettiğini vurgulayan Dr. Sevgen, Ortadoğu ve Asya kaynaklı gelişmelere işaret etti. İran’ın Kunarek bölgesindeki limana yönelik saldırı haberlerinin ardından petrol fiyatlarının varil başına 111 dolara kadar yükselip 110 dolar seviyelerinde dengelendiğini bildirdi. Benzer şekilde Güney Kore borsasında yapay zeka şirketi Elis’in halka arzında 400 kattan fazla talep toplanmasına karşın ilk işlem gününde %30 değer kaybetmesinin teknoloji hisselerinde korku yarattığını aktaran Dr. Sevgen, bu gelişmelerin küresel borsa endeksleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Teknik analiz: BIST 100’de 11 bin puan tehlikesi

BIST 100 endeksinin teknik görünümünü grafik üzerinde detaylandıran Dr. Sevgen, piyasada ters flama formasyonunun oluştuğuna dikkat çekti. Endeksin 11.900 - 12.000 puan seviyelerinde bir ters flama yaptığını ve bu formasyonun aşağı kırılmasıyla birlikte flama boyu kadar düşüş potansiyeli ortaya çıktığını ifade eden Dr. Sevgen, BIST 100’de 11.000 puan seviyesine doğru sert bir gerileme riski bulunduğunu uyardı.

Bilanço döneminde kar değil defter değerine bakılmalı

Yaklaşan üçüncü çeyrek bilanço dönemine ilişkin yatırımcılara uyarılarda bulunan Dr. Sevgen, bu dönemde karların çok güçlü gelmeyeceğini ve odak noktasının net kar rakamları olmaması gerektiğini söyledi. Gayrimenkul sektöründen örnek veren Dr. Sevgen, F/K (fiyat/kazanç) oranının bir binanın kira çarpanına, defter değerinin ise binanın yeniden yapım maliyeti veya borçlardan arındırılmış öz varlıklarına denk geldiğini açıkladı. Hisse fiyatlarının ciddi şekilde ucuzladığını ve şirketlerin borsa piyasa değerlerinin defter değerlerinin oldukça altına gerilediğini vurgulayan Dr. Sevgen, esas tasfiye değerinin defter değerinde yattığını ifade etti.

İşlem hacimlerinde düşüş ve HFT algoritmaları

Borsadaki düşüşün aracı kurumlar üzerinde de baskı yarattığını ifade eden Dr. Sevgen, işlem hacimlerinin keskin şekilde düşmesi nedeniyle aracı kurumlarda işten çıkarmaların ve şube kapatmalarının başladığını aktardı. Piyasada derinliğin kaybolduğunu ve kademelerin daraldığını belirten Dr. Sevgen, yüksek frekanslı algoritmaların (HFT) hızı nedeniyle dar kademelerde gelen yüklü satışlarda pasif alış emirlerini anında iptal edebildiğini ve bu durumun düşüşü hızlandırdığını anlattı.

Piyasanın tek ihtiyacı: Güven

Piyasalarda şu an bir serbest düşüş yaşandığını ve alıcıların çekimser kaldığını kaydeden Dr. Sevgen, borsadaki çöküşün geçmişte yaşanan deprem veya kriz dönemlerinden bile daha derin hissettirildiğini söyledi. Hisse senetlerinin yeniden dengelenmesi ve yükseliş trendine girebilmesi için piyasaya yeniden alıcı gelmesi gerektiğini belirten Dr. Sevgen, bunun tek anahtarının ise piyasalara tam anlamıyla 'güven' sağlanması olduğunu vurguladı.