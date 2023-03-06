Halka arzlar gaza bastı: Göknur Gıda’ya 8 kat talep geldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Deprem felaketi nedeniyle iki kere talep toplaması ertelenen Göknur Gıda’nın halka arzı geçen hafta gerçekleştirildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 871.8 milyon TL olurken hisse başına 11 TL’den 79,3 milyon adet hisse satıldı. Yapı Kredi Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen hisselerin yüzde 72’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3’ü de şirket çalışanlarına tahsis edildi. Açıklamaya göre halka arzda toplam 904 bin 968 yatırımcıdan halka arz edilen 79,25 milyon TL nominal değerli payların 7.93 katına denk gelen 628,3 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi. Halka arzda yurt için bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 5.01 katı, şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1.76 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 26.61 katı, yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2.77 katı talep oldu.

Kayseri Şeker’den SPK’ya başvuru geldi

Öte yandan Kayseri Şeker Fabrikası da, 106 milyon TL nominal değerli 106 milyon adet payların halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirketin 600 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 750 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 600 milyon TL'den 706 milyon TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek 106 milyon TL nominal değerli 106 milyon adet payların halka arzı gerçekleştirileceği belirtildi. Taslak izahnamenin onayı için 3 Mart'ta SPK'ya başvurdu belirtilen açıklamada, "Şirketimiz tarafından Kurul'a yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin Kurul tarafından henüz onaylanmadığı ve Kurul'un onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız" denildi.

Yüzde 50’si yurtdışı kurumsal yatırımcıya

SPK’dan onay alan Akfen Yenilenebilir Enerji’nin payları da 8-10 Mart tarihleri arasında 3 gün boyunca satışa sunulacak. Akfen Yenilenebilir Enerji halka arzında Akfen Holding’e ait 340.370.703 TL nominal değerli paylar, 9.80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halk arz aşamasında satılan paylar, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 33,5 olacak. Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere satılacak payların tahsisatı, yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 20, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 20, yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 50 ve şirket çalışanlarına yüzde 10 olarak belirlendi.

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı ortak satışı şeklinde olacağından şirkete doğrudan fon girişi olmayacak. Bu yüzden halka arz ile elde edilecek gelir, Akfen Holding’in tasarrufunda olacak. Halka arz büyüklüğünün ise 3.3 milyar lira seviyesinde olması bekleniyor.

Bu arada ocak ayında Söke Un, Tapdi Oksijen, Astor Enerji, Maçkolik, Bülbüloğlu Vinç halka arz olmuş ve borsada işlem görmeye başlamıştı.