Halka arzlarda artış, kredi kartına sınırlama

Mustafa Emircan YAMAN

Ekonomide üç yıllık yol haritası olarak nitelenen 2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’da, enflasyonla mücadeleye yönelik parasal sıkılaşmaya vurgu yapılırken, istikrar için tasarrufların artırılması, sermaye piyasaları geliştirilerek finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına vurgular dikkat çekti. Bu çerçevede, kredi kartı kullanımına sınırlama getirileceği ima edilirken, “halka arzların artırılması için gerekli adımların atılacağı” belirtildi.

Raporun “Finansal İstikrar” başlığı altında genel politika yaklaşımına ilişkin olarak, “mali sistemi oluşturan unsurların güçlendirilmesi, kırılganlıkların azaltılması ve finans piyasasının, Programın makroekonomik çerçevesini desteklemesi hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Başta yatırım kredileriyle olmak üzere finans sektörünün yüksek katma değerli ve ihracata katkı sunan sektörleri desteklemesi yanında, finansal istikrarın sadeleştirme yoluyla da destekleneceğine vurgu yapıldı.

OVP’de finansal istikrara yönelik uygulanacak politika ve tedbirden öne çıkan başlıklar şöyle:

-Finansal kuruluşlara yönelik getirilen makroihtiyati tedbirler sadeleştirilecek.

-Türk lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesi ve çeşitliliği artırılacak.

-Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde

uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecek.

-KKM’nin mevduatlar içindeki ağırlığı azalacak.

-Yurtdışında yerleşik vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesabının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması sağlanacak.

-Kalkınma ve yatırım bankacılığı, stratejik ürün ve öncelikli sektörlere odaklanılarak yatırım projelerinin finansmanında daha etkin hale getirilecek şekilde geliştirilecek.

-Sermaye piyasalarında finansal ürün ve hizmet çeşitliliği geliştirilecek ve küçük yatırımcı hakları gözetilerek yatırımcı tabanı genişletilecek.

-Halka arzların artırılması için gerekli adımlar atılacak.

-Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon türleri katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak, devlet katkısı getirilerinin artırılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

-“Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası” ihdas edilecek.