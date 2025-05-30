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Halkbank BDDK'ya başvurdu: Bir banka daha geliyor

Halkbank, daha önce aldığı dijital katılım bankası kurma kararından vazgeçerek, geleneksel şubeli katılım bankası kurulması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Halkbank BDDK'ya başvurdu: Bir banka daha geliyor
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Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunun daha önce aldığı "dijital katılım bankası kurulması" kararından vazgeçerek "şubeli katılım bankası kurulması" kararı aldığı ve bu karar uyarınca BDDK'ya başvuru yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK'nın 'Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik' kapsamında bağlı ortaklık olarak dijital katılım bankası kurulması kararı almış olmakla birlikte; yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, kurulacak katılım bankasının BDDK'nın 'Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik' kapsamında geleneksel katılım bankası (şubeli) olarak kurulmasına karar vermiştir. Alınan karar uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvuru yapılmıştır." denildi.

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