Halkbank Genel Müdürü Arslan: Konut kredilerinde düşüş sürecek

Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, konut kredisi faizlerinde düşüşün süreceğini öngördüğünü belirtti.

Arslan, konut kredilerine yönelik değerlendirmesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konut kredilerindeki ayrımı kaldırmasına yönelik, "Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkânı getirildi. Bu güzel bir imkân" dedi.

“Dezenflasyon programı yolunda gidiyor”

Enflasyondaki düşüşün olumlu sonuçlarının konut piyasasına yansıdığını belirten Arslan, "Demek ki dezenflasyon programı yolunda gidiyor, başarılı oluyor ki vatandaşımızın uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için imkanlar biraz esnetildi" diye belirtti.

Finansman maliyetlerine yönelik Arslan, Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranlarının ya da kâr paylarının yüzde 2,5'in altına indiğine işaret ederken, bunun yıllık bazda yüzde 30'lara yaklaşan bir maliyete karşılık geldiğini belirterek, "Enflasyondaki düşüş devam ettikçe bunun akabinde Merkez Bankası'nda da faiz indirimleri gündeme gelebilecek ve bankalar da Merkez Bankası'nın bu faiz indirimini elbette ki konut kredilerine yansıtacaktır" değerlendirmesini yaptı.

“Konut kredilerinde düşüş sürecek”

Konut kredilerine ilişkin beklentilerini de paylaşan Arslan, "Konut kredisindeki maliyet oranları şu anda aylık bazda 2,5'in altına indi. Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkânı sağlayacaktır" dedi.

Halkbank olarak bu süreçte aktif rol alacaklarını vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de Halk Bankası olarak elbette vatandaşımıza, halkımıza bu gelişmeleri yansıtacak kredi paketleri oluşturuyoruz. Özellikle proje geliştiren müteahhit ve konut geliştirici firmalarımızla yakın temaslarımız var. Onların projelerine bu anlamda garantörlük limiti ve garantör olmak suretiyle konut destekleri paketleri oluşturuyoruz. Bankacılık sektörü geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır."