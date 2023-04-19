Halkbank hisselerinde 'iptal' coşkusu

ABD Yüksek Mahkemesi, Manhattan merkezli ABD 2. Temyiz Mahkemesi'nin Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararını iptal etti. Öte yandan, alt mahkemenin "Halkbank yargılanmalı" kararını da desteklemedi.



Halkbank hisseleri, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararı sonrası yüzde 9,9 yükseldi ve 12,55 lira ile tavan oldu. Öte yandan Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri yüzde 3 prim yaptı.

ABD yüksek mahkemesi, İran'ın ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olmakla itham edilen Halkbank'ın temyiz başvurusunu değerlendiriyordu.

Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" çerçevesinde hakkındaki davanın düşmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Daha önce ABD'deki alt mahkeme Halkbank'ın ABD'de yargılanmasına imkan veren bir karar almıştı.

Halkbank alt mahkemenin kararına itiraz etmiş, çoğunluğu Türk devletine ait bir kamu bankası olması nedeniyle ABD mahkemelerinde yargılanamayacağını, devletlerin sahip olduğu dokunulmazlıktan yararlanma hakkı olduğunu savunmuştu.