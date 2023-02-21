Halkbank sermaye tavanını artırma planını açıkladı

Halkbank 10 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 30 milyar TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurdu.

Bankadan dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 sonuna kadar uzatılmasını da kapsayan başvuruların dün SPK ve BDDK'ya yapıldığı belirtildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamanın detayları şöyle:

Bankamızın 10.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak gerekli yasal izinler için SPK ve BDDK'ya 20.02.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.