Halkbank'ta üç üst düzey atama
Türkiye Halk Bankası AŞ (Halkbank), üst düzey yönetim kadrosunda 3 atama yapıldığını duyurdu.
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Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dr. Ömer Emeç asaleten atandı.
Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Caner Gökbulut asaleten getirilirken, Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Fatih Mehmet Altun vekaleten atandı.