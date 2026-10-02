Hang Seng %3 düştü: Hong Kong'da marttan beri en sert satış

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Hong Kong piyasası tatil sonrası işleme sert satışla başladı. Hang Seng Endeksi %3'e varan kayıpla Asya'da düşüşe öncülük ederken, ABD tahvil faizlerindeki tırmanış ve Çin'in açıkladığı teşvik paketine yönelik zayıf risk iştahı baskıyı artırdı.

Asya'da negatif ayrışma

Çin ana kara piyasalarının Golden Week nedeniyle kapalı olduğu günde Hong Kong satış baskısıyla açıldı. Alıcı desteğinin gelmemesiyle düşüş derinleşti ve Hang Seng gün içinde yüzde 3'e yaklaşarak Asya genelinde kayıplara öncülük etti. Hong Kong'daki Çin şirketleri endeksi de yüzde 2,5 civarında ekside seyretti. Böylece düşük hacimli seansta fiyat hareketleri daha sert hissedildi.

Teşvikler yetmedi

Pekin'in hafta başında açıkladığı destek paketi piyasada karşılık bulmadı. Yatırımcılar paketi büyümeyi tutmaya yardımcı olacak bir adım olarak görse de, ekonomide geniş çaplı toparlanma yaratacak güçte bulmadı. Son aylarda gelen verilerin Çin'de ivme kaybına işaret etmesi de bu algıyı güçlendirdi. Lombard Odier Singapore Kıdemli Makro Stratejisti Homin Lee de sabah işlemlerinde savunma eğilimine dikkat çekerek, yatırımcıların büyüme desteklerinden ikna olmadığını söyledi.

Faiz baskısı

Satışın arkasındaki ikinci neden ABD tarafı. ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesi Hong Kong'u doğrudan sıkıştırdı. Hong Kong dolarının ABD dolarına çıpalı olması nedeniyle ABD'deki sıkılaşma yerel finansal koşullara da yansıyor ve şirketlerin finansman maliyetini artırıyor.

Bankalarda sert geri çekilme

Baskının merkezi finans sektörü oldu. HSBC Holdings yüzde 5,5'in üzerinde gerileyerek günün en çok kaybettirenleri arasında yer aldı. China Construction Bank ve Bank of China'da da yüzde 2,5 bandında düşüş görüldü.

Teknoloji tarafında da tablo farklı değildi. Alibaba ve Tencent'teki kayıplar endeksteki geri çekilmeyi büyüttü. Böylece finans ve teknoloji aynı seansta baskı altında kaldı.

Faizlerdeki yükseliş bankalar için tek yönlü avantaj yaratmıyor. Marjları desteklese bile kredi talebini zayıflatıyor, borçlanma maliyetini ve kredi riskini artırıyor.