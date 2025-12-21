Hangi fonlar yatırımcının yüzünü güldürdü? İşte haftalık getiriler

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,82 ve BES fonları yüzde 1,02 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,76 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,51 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

En çok kazandıran yatırım fonu Atlas Portföy Serbest Fon

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 55,6 yükselişle Atlas Portföy Serbest (TL) Fon oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,69 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

En fazla kaybettiren yatırım fonu belli oldu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 22,97'lik düşüşle Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)​​​​​​​ oldu.

Emeklilik fonlarında ise Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 2,54 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.