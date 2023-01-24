Harcamalar için hazırlığa tam gaz devam

Dr. Ali Orhan YALÇINKAYA

Hazine, bugün (24 Ocak 2023) yapmış olduğu ihalelerle Ocak ayı borçlanma programını tamamladı.

Borçlanma programında açıklanan 8 ihale ile toplamda 86.7 milyar TL borçlanan Hazine, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde ise 11 Ocak 2023’te 10 yıl vadeli 2.75 milyar dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirmişti.

Ocak ayında 46.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 55.0 milyar TL tutarında iç borçlanma öngörülürken, hesaplamalarım Ocak ayı için yüzde 118.8 olarak gerçekleşmesi beklenen iç borç çevirme oranının yüzde 187.2 olduğuna işaret ediyor.

Yılın tamamı için borç çevirme oranının yüzde 114.0 olduğu dikkate alındığında ilk ay itibariyle bu oranın belirgin şekilde aşıldığını söylemek gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 103.0 olarak öngörülen iç borç çevirme oranı daha sonra yüzde 133.2’ye revize edilmiş gerçekleşme ise yüzde 132.3 olmuştu. 2020 yılının Mayıs tüm zamanların zirvesini (yüzde 380.3) gören iç borç çevirme oranı, bundan sonraki en yüksek seviyesini Temmuz 2022’de yüzde 360.3 ile görmüştü.

2022 yılında Hazine’nin toplam iç borç ödemesi 276.7 milyar TL olmasına rağmen iç borçlanma tutarı 638.8 milyar TL (net: 362.1 milyar TL), dış borçlanma ise nette 75.2 milyar TL ile genel toplamda 437.3 milyar TL olmuştu.

Nakit dengesi 169.4 milyar TL açık verirken, ihtiyacından 267.9 milyar TL fazla borçlanan Hazine kasasına 329.9 milyar TL koymuştu.

Yılın henüz başında olmamıza rağmen açıklanan finansman programı tıpkı Ocak ayında olduğu gibi Şubat ve Mart’ta da yüzde 123.1 ve yüzde 113.4 düzeyinde iç borç çevirme oranları göreceğimizi söylüyor. Takip eden aylarda bunun nasıl seyredeceğini izleyeceğiz ama rakamlar Hazine seçim öncesi harcamalar için hazırlık yapmaya devam ettiğine işaret ediyor.