Hazine 10 milyar lira kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 9 milyar 946 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 16 Şubat 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.