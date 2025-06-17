Hazine 15,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracına ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 15 milyar 125 milyon 830 bin lira tutarında 18 Haziran valörlü, 16 Haziran 2027 itfa tarihli sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına satış tutarları bilgisi, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.