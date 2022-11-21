Hazine, 1.9 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, itfa tarihi 20 Mayıs 2026 olan TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 1 milyar 319.5 milyon TL satış yapıldı

İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 600 milyon TL net rot satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış utarı 1 milyar 919.5 milyon TL'ye ulaştı.

İhalede; nominal teklif 2 milyar 920 milyon, nominal satış 1 milyar 425 milyon TL ortalama minimum fiyat 89.667 TL, ortalama fiyat 92.598 TL, dönemsel faiz yüzde 4,0 oldu.