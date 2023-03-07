Hazine 5,4 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 5 milyar 413 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 23 Şubat 2033 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.