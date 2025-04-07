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Hazine 62,6 milyar TL borçlandı

Hazine, 2 yıllık gösterge tahvil için çıktığı ihalede net 17 milyar 82 milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 45 milyar 500 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 62 milyar 582 milyon TL'ye ulaştı.

Haber Merkezi
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Hazine 62,6 milyar TL borçlandı
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Hazine, TL cinsinden 2 Yıl (672 gün) vadeli sabit kuponlu ihalesi gerçekleştirdi. İhalede 31 milyar 292,6 milyon TL teklif gelirken, satışların nominal tutarı 18 milyar 465,4 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük %45,07, ortalama %47,36, en yüksek %47,75 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama %42,79 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 92.165 TL, ortalama fiyatı 92.511 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 9 Nisan 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 10 Şubat 2027.

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