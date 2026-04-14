Hazine altın tahvili ve dolar cinsi tahvil ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 Nisan 2026 tarihinde doğrudan satış yöntemiyle iki ayrı altın borçlanma aracı ihraç etti.

TRT120428T18 ISIN kodlu altın tahvili, 6.922 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığında ihraç edildi. Söz konusu tahvil, 6 ayda bir yüzde 0,40 oranında kupon ödemesi yapılacak şekilde yapılandırıldı. TRD120428T32 ISIN kodlu altına dayalı kira sertifikası ise 10.666 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığında ihraç edildi ve 6 ayda bir yüzde 0,40 oranında kira ödemesi içeriyor. Her iki ihraç da 15 Nisan 2026 valörlü olup 12 Nisan 2028 tarihinde itfa edilecek.

Hazine ayrıca 1 milyar 591 milyon 397 bin dolar tutarında TRT140427F13 ISIN kodlu ABD doları cinsi Devlet tahvili ihracı gerçekleştirdi. 15 Nisan 2026 valörlü olan tahvil, 14 Nisan 2027'de itfa edilecek.