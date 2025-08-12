Hazine, bono ihalesinde 41,7 milyar TL satış yaptı

İhale öncesi yapılan 22 milyar 25 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 41 milyar 652,9 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, 10 ay (308 gün) vadeli bono ihalesi düzenledi.

İhalede satışların nominal tutarı 26 milyar 173,8 milyon TL olurken, 67 milyar 399,7 milyon TL teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük %37,87, ortalama %40,51, en yüksek %41,07 oldu. Basit faiz ortalama %39,41 seviyesinde belirlendi.

İlk kez ihraç edilen bononun fiyatı minimum 74.741 TL, ortalama 74.991 TL oldu.

Bono ihalesinde satılan kağıtlar 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Bononun geri ödeme tarihi 17 Haziran 2026.