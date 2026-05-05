Hazine bugün ROT dahil 44,24 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2 yıl vadeli tahvil ile 5 yıl vadeli tahvil ihalelerinde ROT dahil toplam 44,24 milyar TL borçlanma gerçekleştirildi.

5 yıl vadeli tahvil ihalesinde toplam 15,36 milyar TL teklif tutarına karşılık 10,22 milyar TL net satış gerçekleştirildi. Bu tahvilde basit faiz yüzde 35,23, bileşik faiz yüzde 38,33 olarak kayda geçti.

10 ay vadeli bono ihalesinde ise 33,63 milyar TL teklife karşılık 15,32 milyar TL net satış yapıldı. Bu tahvilde basit faiz yüzde 41,46, bileşik faiz yüzde 42,51 oldu.

Hazine tahvil ihaleleri öncesinde 18,7 milyar TL ROT (Rekabetçi Olmayan Teklif) satışı gerçekleştirmişti.