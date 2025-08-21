  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Hazine dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Takip Et

Hazine dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Takip Et

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 22 Ağustos 2025 valörlü, 21 Ağustos 2026 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 4 milyar 112 milyon 454 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 3 milyar 989 milyon 36 bin dolar cinsi devlet tahvili ve 123 milyon 418 bin dolar tutarında dolar cinsi kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

AB ve ABD ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştıAB ve ABD ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştıKüresel Ekonomi

 

 

Finans
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Euro biriktirenler dikkat! ING 2025 ve 2026 yılına ilişkin tahminini açıkladı
ING 2025 ve 2026 yılına ilişkin tahminini açıkladı
Döviz cinsi krediler rekor seviyeye yükseldi
Döviz cinsi kredilerde yükseliş
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor