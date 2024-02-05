Hazine euro cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraç edecek

7 Şubat 2024 valör tarihli euro cinsi sabit kuponlu DİBS ile euro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 7 Şubat 2024 valör tarihli avro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile avro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir.

Avro cinsi DİBS ve avro cinsi kira sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek. Söz konusu ihraçlarda, asgari talep tutarı nominal olarak 10.000 avro olacak ve senetler 1.000 avro ve katları şeklinde ihraç edilecektir."