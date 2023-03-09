Hazine, eurobond ihracında 2,25 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2029 vadeli eurobond ihracını 2,25 milyar dolar borçlanma ile tamamladı.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ilk getiri beklentisi yüzde 9.75 civarı olarak açıklanan ihraçta nihai getiri yüzde 9.5 oldu.

Hazine dün, tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC ve JPMorgan'a yetki vermişti.