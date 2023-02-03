Hazine, haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 sabit kuponlu devlet tahvili ile TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Şubat Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

7 Şubat Salı günü ise 3 yıl (1197 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili ile 10 yıl (3535 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.