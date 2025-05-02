Hazine, haftaya iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine, 6 Mayıs Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 5 Mayıs 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ilk kez piyasaya sunacak.

Aynı gün, 7 yıl (2.499 gün) vadeli, 10 Mart 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden satışa çıkacak.

Hazine'nin gelecek hafta 12 milyar 488 milyon TL piyasaya ve 1 milyar 626 mliyon TL kamuya olmak üzere toplam 14 milyar 115 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.