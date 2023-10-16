Hazine, iki ihale ile 14 milyar TL borçlandı

Hazine, 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvili ve 5 Yıl (1.736 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi. Kuponsuz tahvilde net satış 815,2 milyon TL, satışların nominal tutarı 1,03 milyar TL oldu. İhalede teklif milyar 3,33 milyar TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 23,38, ortalama yüzde 26,35, en yüksek yüzde 30,92 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 26,35 seviyesinde oluştu.

Yeniden kez ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 76.385 TL, ortalama fiyatı 79.148 TL olarak gerçekleşti.

18 Ekim 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek tahvilin itfa tarihi 16 Ekim 2024 olacak.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 7,99 milyar TL

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 7 milyar 987 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 10 milyar 578,1 milyon TL oldu.

İhaleye 18 milyar 28,1 milyon TL nominal teklifin geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 29,84, ortalama yüzde 30,57, en yüksek yüzde 30,90 olurken, basit faiz ortalama yüzde 28,54 seviyesinde geldi.

Tahvilin en düşük fiyatı 74.938 TL, en yüksek fiyatı 75.505 TL seviyesinde oluştu.

Tahvilin valörü 18 Ekim 2023 çarşamba, itfası 19 Temmuz 2027 tarihi olarak belirlendi.