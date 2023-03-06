Hazine, iki ihalede 17.3 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 9 milyar 581.4 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 7 milyar 700 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflere satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 17 milyar 281.4 milyon TL 'ye ulaştı.

13 Aralık 2023 itfa tarihli, 9 ay vadeli kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihraç ihalesinde net 870.4 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 1 milyar 346 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 936 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 92.813 TL, ortalama fiyat 92.986 TL, ortalama basit faiz yüzde 9,81, ortalama bileşik faiz yüzde 9,91 oldu. İhale öncesi piyasa yapıcıların 1.2 milyar lira rot satış yapıldı. Piyasa yapıcıların toplam teklifi 1.72 milyar lira oldu. Kamuya ise satış yapılmadı.

10 yıl vadeli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net 8 milyar 711 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 11 milyar 350 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 8 milyar 970 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 96.081 TL, ortalama fiyat 97.113 TL, ortalama basit faiz yüzde 11,56, ortalama bileşik faiz yüzde 11,9 oldu. 10 yıl vadeli tahvil ihalesi öncesinde ise piyasa yapıcılarına 6.5 milyar liralık rot satış gerçekleşti. Piyasa yapıcıların teklifi 9.2 milyar dolar idi. Kamuya ise satış olmadı.